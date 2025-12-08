Vendas do varejo paulista devem crescer 5% em 2025, prevê FecomercioSP

O varejo paulista deve fechar este ano com crescimento de 5% em relação a 2024. É o que prevê a FecomercioSP. Este crescimento, contudo, é menor que a variação de 9,3% observada em 2024 comparativamente a 2023. A entidade entende que essa desaceleração do comércio segue em paralelo à perda de ritmo da atividade econômica como um todo, em resposta à política monetária contracionista e que visa, justamente, arrefecer a economia. A perda de força do varejo, de acordo com a FecomercioSP, ocorreu no segundo semestre, com retração de segmentos como o de automóveis, e também com ritmo mais lento de supermercados e lojas de roupas.

"Apesar de positivo, o número sinaliza desaceleração do ritmo de vendas, em consonância com o desempenho da economia brasileira, sobretudo neste segundo semestre. Em 2024, as receitas do setor cresceram 9,3%, alcançando o faturamento bruto mais alto da série histórica, de R$ 1,42 trilhão", dizem os técnicos da entidade. Segundo a Federação, essa projeção é resultado de uma conjuntura complexa, marcada por elementos positivos e, da mesma forma, por desafios relevantes com os quais o País deverá lidar no ano que se aproxima. Dentre os aspectos positivos, destacam-se, sobretudo, um mercado de trabalho aquecido, que mantém as famílias consumindo e melhora a renda média. Dados do Ipea apontam que os rendimentos do trabalho cresceram 4% no terceiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2024. "É a dinâmica que fará o Brasil cumprir as expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, entre 2% e 2,5%. Além disso, a inflação começou uma curva de queda a partir do início do segundo semestre, embora ainda permaneça acima do teto da meta, de 4,5%", afirma a entidade.