Trump promete assistência de até US$ 12 bilhões para fazendeiros americanos a partir de tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 08, que os agricultores americanos receberão uma assistência de até US$ 12 bilhões em subsídios e terão apoio de outras políticas econômicas, incluindo cortes de impostos estatais sobre pequenos fazendeiros.

Trump acrescentou que os EUA pretendem utilizar uma "pequena parte das tarifas, que já ajudaram a baixar déficit fiscal", para formar os fundos de assistência aos fazendeiros, ao fazer o anúncio em uma mesa redonda com vários representantes do setor, a secretária da Agricultura, Brooke Rollins, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Conselheiro Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett.