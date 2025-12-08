Trump promete assistência de até US$ 12 bilhões para fazendeiros americanos a partir de tarifas
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 08, que os agricultores americanos receberão uma assistência de até US$ 12 bilhões em subsídios e terão apoio de outras políticas econômicas, incluindo cortes de impostos estatais sobre pequenos fazendeiros.
Trump acrescentou que os EUA pretendem utilizar uma "pequena parte das tarifas, que já ajudaram a baixar déficit fiscal", para formar os fundos de assistência aos fazendeiros, ao fazer o anúncio em uma mesa redonda com vários representantes do setor, a secretária da Agricultura, Brooke Rollins, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Conselheiro Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett.
Segundo Rollins, serão US$ 11 bilhões em recursos alocados para a agropecuária e distribuídos a partir de fevereiro de 2026, mas os fazendeiros já saberão quanto devem receber a partir deste mês, ao realizar o cadastro junto ao governo. "Reservaremos US$ 1 bilhão só para garantir que cobriremos todas as posições necessárias", explicou ela sobre o valor dito no começo da reunião por Trump.
Os fazendeiros estão enfrentando uma crise herdada de outras gestões, incluindo custos de fertilizantes e juros elevados, acrescentou Brooke.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente