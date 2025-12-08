TIM lança novas interfaces para desenvolvimento de aplicações digitais

A TIM lançou três novas interfaces de programação de aplicações (APIs, na sigla em inglês) voltadas para empresas de diferentes setores, como fintechs, seguradoras, varejistas e prestadoras de serviços online. As APIs são conjuntos de protocolos que permitem que diferentes softwares se comuniquem e troquem dados. Com isso, a operadora avança no braço de negócios no qual empresas parceiras podem desenvolver aplicações próprias a partir de tecnologia da tele.

Dentre as novas interfaces está a KYC ("Know Your Customer"), que viabiliza o preenchimento automático das informações cadastrais com a autorização do usuário, o que facilita a jornada dos consumidores. Outra API é a KYC Tenure, que verifica há quanto tempo o número de telefone da operadora está vinculado ao mesmo titular. Essa funcionalidade atende empresas que desejam considerar o histórico de relacionamento em suas avaliações de perfil e risco. O terceiro lançamento foi o API Device Swap, que adiciona uma camada extra de segurança na detecção e prevenção de fraudes digitais. A solução possibilita identificar trocas suspeitas do aparelho celular utilizado pelo cliente, contribuindo para a prevenção de fraudes. Há dois anos, as operadoras TIM, Claro e Vivo lançaram os primeiros APIs que fizeram parte de um novo modelo de operação, batizado de "Open Gateway". Essa é uma iniciativa coordenada pela associação global das operadoras de telefonia móvel, a GSMA, para incentivar a padronização da tecnologia usada nas redes. Na época, os primeiros lançamentos foram concentrados em segurança para transações financeiras online.

A padronização serve para conectar as redes de telecomunicações de diferentes empresas, de modo que os usuários de internet e os desenvolvedores de aplicativos poderão contar com um único ponto de acesso global a todas essas redes, facilitando a navegação. Daí o nome Open Gateway, ou portal aberto, em tradução livre. "Até agora, já registramos 50 milhões de consultas às APIs do nosso programa, o que demonstra a relevância da iniciativa. Acreditamos que o Open Gateway é essencial para interações digitais mais simples e convenientes, onde a tecnologia se incorpora naturalmente ao dia a dia", afirmou o diretor de Data Monetization da TIM, Leonardo Siqueira. As APIs são ofertadas em formato aberto, permitindo que empresas incorporem mecanismos de validação e prevenção diretamente em seus fluxos operacionais.