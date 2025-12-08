TCU decide por leilão restrito do Tecon 10, com veto a operadores atuais do Porto de Santos

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu pela orientação de que o leilão do Tecon 10, futuro terminal de contêineres do Porto de Santos, seja realizado de forma restrita, impedindo a participação de operadores já atuantes no complexo santista. O placar final ficou em seis a três. Após os votos de Aroldo Cedraz e Vital do Rêgo, acompanhando o relator revisor Bruno Dantas, a Corte consolidou orientação favorável ao modelo com restrições, uma posição oposta às áreas técnicas do próprio tribunal e ao Ministério da Fazenda.

Prevaleceu o entendimento que acompanha a proposta da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que defende o veto a operadores incumbentes na primeira fase da disputa para mitigar riscos de concentração de mercado. O ministro Augusto Nardes reforçou essa avaliação ao votar com Dantas. Segundo ele, o modelo restritivo "aumenta a chance de entrada de um operador independente e que não seja ligado a armadores". Além de Aroldo Cedraz, Augusto Nardes e Vital do Rêgo, também acompanharam o relator revisor os ministros Walton Alencar e Jhonatan de Jesus formando maioria de 6 a 3. Com isso, prevalece a orientação de excluir do processo tanto atuais operadores quanto empresas de navegação ligadas a armadores. O presidente da Corte, Vital do Rêgo, destacou a necessidade de rigor do processo competitivo. Ele disse que o Tecon 10 não pode ser assumido por aventureiros e precisa ser assumido por uma empresa capacitada, com condições econômicas.