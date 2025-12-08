Taxa anual do CPI da OCDE fica estável em outubro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em outubro. A taxa de setembro foi de 4,2%, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta segunda-feira, 8.

Devido à falta de dados para os Estados Unidos, os dados de inflação para os países da OCDE, G20 e G7 não puderam ser compilados para outubro de 2025 devido à divulgação incompleta das estatísticas do CPI, diz a OCDE.