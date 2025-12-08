Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa anual do CPI da OCDE fica estável em outubro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em outubro. A taxa de setembro foi de 4,2%, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta segunda-feira, 8.

Devido à falta de dados para os Estados Unidos, os dados de inflação para os países da OCDE, G20 e G7 não puderam ser compilados para outubro de 2025 devido à divulgação incompleta das estatísticas do CPI, diz a OCDE.

Considerando dados disponíveis, a inflação geral diminuiu em 13 países e aumentou nos 10 restantes.

