Produção industrial da Alemanha sobe 1,8% em outubro ante setembro

A produção industrial da Alemanha subiu 1,8% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 8, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,6% no período. No confronto anual, a produção da indústria alemã cresceu 0,8% em outubro. Os dados da produção industrial de setembro foram revisados, passando a mostrar avanço mensal de 1,1% e contração anual de 1,4%.