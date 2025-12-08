Petlove pede a Cade para comprar ativos desinvestidos em caso de aprovação da fusão Petz-Cobasi

A Petlove pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que seja a compradora dos ativos desinvestidos em caso de aprovação da fusão entre Petz e Cobasi. A operação será julgada pelo órgão de defesa da concorrência na sessão da próxima quarta-feira, 10, e há indicativos de que ela poderá ser aprovada com remédios, ou seja, restrições para reduzir a concentração de mercado e mitigar impactos concorrenciais em algumas localidades. A fusão é analisada pelo Cade desde meados de 2024. A Petlove, terceira maior varejista do setor de pet shops no Brasil, entrou como terceira interessada no processo e vinha defendendo a reprovação da operação.

Na petição apresentada nesta segunda-feira, 8, a Petlove reforçou sua preocupação com os impactos da fusão das empresas Petz e Cobasi. "Embora siga convicta de que a operação deverá ser reprovada, entende como natural a tentativa de as requerentes buscarem viabilizar a fusão por meio de um conjunto de remédios, de modo a propor um desinvestimento capaz de afastar as preocupações concorrenciais", ponderou a empresa. Desinvestimento de ativos Um dos possíveis remédios que podem ser adotados para condicionar a combinação das duas empresas é o desinvestimento de ativos. É nesse contexto que a Petlove se coloca, alegando ser a "candidata natural à aquisição dos ativos", em razão de seu porte, por seu posicionamento de mercado e pela sua capacidade de atuação online. Segundo a equipe jurídica da Petlove, é comum que o Cade estabeleça critérios que o comprador deve atender para garantir a efetividade do remédio. Quando um comprador é identificado, o Cade deve aprová-lo para garantir que preencha os critérios necessários de independência, viabilidade e efetividade. Em seguida, as empresas envolvidas na operação são responsáveis por identificar um comprador que atenda aos critérios impostos e submetê-lo à aprovação do conselho.