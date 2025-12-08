Operadores logísticos ampliam em 13% o volume de operações na Black Friday

"A Black Friday atualmente já faz parte do plano estratégico dos operadores logísticos que atendem o e-commerce e o varejo tradicional", afirmou a diretora executiva da Abol, Marcella Cunha. "A Black Friday de 2025 evidenciou a maturidade da relação entre os operadores logísticos e o cliente final. Há uma compreensão maior por parte dos contratantes sobre os desafios da alta demanda", acrescentou.

A Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (Abol) - que reúne empresas transportadoras de mercadorias e outros serviços na área - registrou um crescimento importante das atividades na Black Friday deste ano. De acordo com levantamento da entidade, as atividades tiveram um crescimento médio de 13% em relação ao ano anterior, considerando armazenagem, distribuição, controle de estoque e transporte de cargas. Já o tíquete médio dos itens movimentado aumentou em um ritmo menor, na ordem de 5% a 6%.

O crescimento das atividades foi muito puxada pelo comércio eletrônico. As vendas no varejo total brasileiro cresceram 1,9% na Black Friday deste ano, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O resultado reflete a alta de 16,1% no e-commerce, que bateu recorde no número de transações, compensado parcialmente por uma retração de 1,9% no varejo físico.

Para atender o pico no tráfego de mercadorias, as empresas de logística investiram no aumento do quadro temporário de funcionários e a na ampliação de turnos de trabalho, destacou a Abol. No questionário feito pela associação com as empresas integrantes do seu quadro, a ID Logistics, por exemplo, respondeu que nenhum cliente de e-commerce ficou abaixo da previsão esperada e que, de forma geral, as vendas ficaram acima das expectativas.

Já a Santos Brasil ressaltou que, no modal marítimo, a movimentação de bens de consumo manteve forte desempenho ao longo do ano, impulsionada por um avanço de 3% na importação de longo curso vinda da Ásia para o Brasil e pelos 19% de crescimento da cabotagem na comparação com o mesmo período de 2024, com destaque para a rota de Manaus para o Sudeste, especialmente para as linhas brancas ligadas à Black Friday. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelos segmentos têxtil e esportivo, que foram os maiores drivers de volume.