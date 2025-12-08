Magnum Ice Cream estreia em alta após empresa derivada da Unilever ser avaliada em US$ 9 bi
As ações da Magnum Ice Cream Company eram negociadas em alta em sua estreia na Bolsa de Valores de Amsterdã nesta segunda-feira, 8, com a cotação inicial do papel implicando uma capitalização de mercado de 7,93 bilhões de euros (US$ 9,24 bilhões) para a companhia derivada da cisão da Unilever.
"Hoje é um marco de orgulho para todos os associados à TMICC. Nos tornamos líderes globais em sorvetes como parte da família Unilever. Agora, como uma empresa independente de capital aberto, seremos mais ágeis, mais focados e mais ambiciosos do que nunca.", afirmou o CEO da Magnum, Peter ter Kulve.
As ações ordinárias da Magnum Ice Cream Company (TMICC) foram admitidas para negociação na Euronext Amsterdã, na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Nova York, segundo a companhia.
Em Amsterdã, as ações subiam 0,67% perto das 6h56 (de Brasília).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente