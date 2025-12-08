Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Magnum Ice Cream estreia em alta após empresa derivada da Unilever ser avaliada em US$ 9 bi

Autor Agência Estado
As ações da Magnum Ice Cream Company eram negociadas em alta em sua estreia na Bolsa de Valores de Amsterdã nesta segunda-feira, 8, com a cotação inicial do papel implicando uma capitalização de mercado de 7,93 bilhões de euros (US$ 9,24 bilhões) para a companhia derivada da cisão da Unilever.

"Hoje é um marco de orgulho para todos os associados à TMICC. Nos tornamos líderes globais em sorvetes como parte da família Unilever. Agora, como uma empresa independente de capital aberto, seremos mais ágeis, mais focados e mais ambiciosos do que nunca.", afirmou o CEO da Magnum, Peter ter Kulve.

As ações ordinárias da Magnum Ice Cream Company (TMICC) foram admitidas para negociação na Euronext Amsterdã, na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Nova York, segundo a companhia.

Em Amsterdã, as ações subiam 0,67% perto das 6h56 (de Brasília).

