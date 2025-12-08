Juro deveria começar a cair em janeiro, diz CEO do Magazine Luiza, em lançamento de Galeria

Para o CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, a taxa de juros deveria começar a cair em janeiro e chegar aos 11% ao ano no final de 2026. "No entanto, esperamos que a demanda siga aquecida e os juros ainda altos no ano que vem", disse, durante o lançamento da Galeria Magalu, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com as condições atuais de custo de capital, o investimento para novas lojas é um desafio em especial, diz o executivo.

A presidente do Conselho do Magazine Luiza, Luiza Helena, destaca que os juros no patamares atuais são especialmente prejudiciais para os pequenos empreendedores. Ela critica a meta de inflação em 3% ao ano. "Esperávamos ao menos um sinal de queda dos juros", afirmou. Investimentos Apenas com a receita de anúncios dentro da nova loja na Avenida Paulista, o chamado retail media, o Magazine Luiza espera recuperar o investimento para lançar a unidade, segundo o CEO Frederico Trajano. "Com o custo de capital que temos, o mais caro do mundo, tínhamos o desafio para este investimento." A Galeria Magalu, que abre nesta terça-feira, 9, já tem mais de 150 marcas.