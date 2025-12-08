Judicialização contra planos de saúde pode chegar a 1,2 milhão de ações/ano, mostra pesquisa

Principais causas dessas ações são o fornecimento de medicamentos (35%), tratamentos médico-hospitalares (30%), e reajustes contratuais (20%) / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) projeta que até 2035 a quantidade de ações judiciais contra planos de saúde pode triplicar em relação aos níveis atuais, e alcançar entre 900 mil e 1,2 milhão de novos processos por ano. De acordo com o IESS, esse aumento é impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo: lacunas regulatórias e de comunicação, o incentivo econômico para a indústria farmacêutica e escritórios especializados em litígio de saúde, e vieses na tomada de decisão judicial devido à complexidade técnica e à urgência dos casos.