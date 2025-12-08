FGV: IPC-S desacelera a 0,26% na 1ª quadrissemana de dezembro, após 0,28% em novembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) arrefeceu a 0,26% na primeira quadrissemana de dezembro, após avanço de 0,28% no encerramento de novembro, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado agora divulgado, o IPC-S acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses. No ano, a valorização também é de 3,99%.

Houve decréscimo em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem de novembro para a primeira quadrissemana de dezembro: Vestuário (-0,87% para -1,33%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,33% para 0,17%), Despesas Diversas (0,22% para 0,01%), Alimentação (-0,03% para -0,10%) e Comunicação (0,11% para 0,10%).