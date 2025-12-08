Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,52%
Pontos: 158.187,43
Máxima de +1,19%: 159.235 pontos
Mínima estável: 157.369 pontos
Volume: R$ 26,95 bilhões
Variação em 2025: 31,51%
Variação no mês: -0,56%
Dow Jones: -0,45%
Pontos: 47.739,32
Nasdaq: -0,14%
Pontos: 23.545,90
Ibovespa Futuro: +0,4%
Pontos: 158.800
Máxima (pontos): 160.095
Mínima (pontos): 158.120
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,46
Variação: +0,48%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,66
Variação: +0,92%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,25
Variação: +0,72%
Ambev ON
Preço: R$ 13,62
Variação: +0,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,28
Variação: +1,34%
Vale ON
Preço: R$ 69,74
Variação: -0,68%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 12,42
Variação: +0,49%
Global 40
Cotação: 723,382 centavos de dólar
Variação: +1,61%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4204
Venda: R$ 5,4209
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,51
Venda: R$ 5,61
Variação: +1,61%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4243
Venda: R$ 5,4249
Variação: +1,58%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5830
Variação: +1,86%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,4585
Variação: -0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1635 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1636 (às 18h31)
Variação: -0,07%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3090
Venda: R$ 6,3110
Variação: -0,21%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4500
Venda: R$ 6,5220
Variação: +0,93%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.217,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,60%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente