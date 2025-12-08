Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Expectativas de inflação nos EUA ficam estáveis em novembro, aponta Fed de NY

Tipo Notícia

As expectativas medianas de inflação permaneceram estáveis em novembro, em 3,2%, no horizonte de um ano à frente, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta segunda-feira. As perspectivas de três a cinco anos também continuaram inalteradas, em 3% ambas.

As expectativas médias de desemprego - ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego dos EUA será maior daqui a um ano - caíram 0,4 ponto porcentual (pp) no mês passado, para 42,1%, de acordo com o Fed de Nova York.

A probabilidade média percebida de encontrar um emprego subiu 0,5 pp, para 47,3%, enquanto a probabilidade média percebida de perder o emprego nos próximos 12 meses caiu 0,2 pp, para 13,8%.

As percepções sobre o acesso ao crédito em comparação a um ano atrás sofreram deterioração, enquanto as expectativas para o próximo ano sobre a situação financeira das famílias permaneceram inalteradas.

