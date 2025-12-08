Expectativas de inflação nos EUA ficam estáveis em novembro, aponta Fed de NY
As expectativas medianas de inflação permaneceram estáveis em novembro, em 3,2%, no horizonte de um ano à frente, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta segunda-feira. As perspectivas de três a cinco anos também continuaram inalteradas, em 3% ambas.
As expectativas médias de desemprego - ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego dos EUA será maior daqui a um ano - caíram 0,4 ponto porcentual (pp) no mês passado, para 42,1%, de acordo com o Fed de Nova York.
A probabilidade média percebida de encontrar um emprego subiu 0,5 pp, para 47,3%, enquanto a probabilidade média percebida de perder o emprego nos próximos 12 meses caiu 0,2 pp, para 13,8%.
As percepções sobre o acesso ao crédito em comparação a um ano atrás sofreram deterioração, enquanto as expectativas para o próximo ano sobre a situação financeira das famílias permaneceram inalteradas.