Expectativas de inflação nos EUA ficam estáveis em novembro, aponta Fed de NY

As expectativas medianas de inflação permaneceram estáveis em novembro, em 3,2%, no horizonte de um ano à frente, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta segunda-feira. As perspectivas de três a cinco anos também continuaram inalteradas, em 3% ambas.

As expectativas médias de desemprego - ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego dos EUA será maior daqui a um ano - caíram 0,4 ponto porcentual (pp) no mês passado, para 42,1%, de acordo com o Fed de Nova York.