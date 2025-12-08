Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Economia do Japão encolhe em ritmo mais rápido que o esperado

Economia do Japão encolhe em ritmo mais rápido que o esperado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A economia japonesa recuou no período de julho a setembro em ritmo mais rápido do que o estimado, mostram dados revisados, confirmando a primeira contração em seis trimestres. Economistas afirmam que a fraqueza no terceiro trimestre se deve em grande parte a uma queda temporária no investimento em residências causada por mudanças regulatórias.

O produto interno bruto (PIB) real diminuiu 2,3% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com números oficiais divulgados na segunda-feira, 8, noite de domingo, 7, em Brasília. As estimativas preliminares eram de uma queda de 1,8%. Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve recuo de 0,6%.

Os resultados provavelmente não interferirão na política do Banco do Japão de buscar novos aumentos nas taxas de juros, uma vez que a inflação tem sido persistente e a incerteza em torno das questões comerciais tem diminuído.

Os dados mostraram sinais mistos em componentes-chave da economia.

O investimento de capital caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, comparado com a estimativa inicial de um aumento de 1%. O consumo privado foi revisado para cima, para um aumento de 0,2%, em relação a um avanço de 0,1% na leitura preliminar. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar