Economia do Japão encolhe em ritmo mais rápido que o esperado

O produto interno bruto (PIB) real diminuiu 2,3% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com números oficiais divulgados na segunda-feira, 8, noite de domingo, 7, em Brasília. As estimativas preliminares eram de uma queda de 1,8%. Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve recuo de 0,6%.

A economia japonesa recuou no período de julho a setembro em ritmo mais rápido do que o estimado, mostram dados revisados, confirmando a primeira contração em seis trimestres. Economistas afirmam que a fraqueza no terceiro trimestre se deve em grande parte a uma queda temporária no investimento em residências causada por mudanças regulatórias.

Os resultados provavelmente não interferirão na política do Banco do Japão de buscar novos aumentos nas taxas de juros, uma vez que a inflação tem sido persistente e a incerteza em torno das questões comerciais tem diminuído.

Os dados mostraram sinais mistos em componentes-chave da economia.

O investimento de capital caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, comparado com a estimativa inicial de um aumento de 1%. O consumo privado foi revisado para cima, para um aumento de 0,2%, em relação a um avanço de 0,1% na leitura preliminar. Fonte: Dow Jones Newswires*.

