Economia do Japão encolhe em ritmo mais rápido que o esperado
A economia japonesa recuou no período de julho a setembro em ritmo mais rápido do que o estimado, mostram dados revisados, confirmando a primeira contração em seis trimestres. Economistas afirmam que a fraqueza no terceiro trimestre se deve em grande parte a uma queda temporária no investimento em residências causada por mudanças regulatórias.
O produto interno bruto (PIB) real diminuiu 2,3% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com números oficiais divulgados na segunda-feira, 8, noite de domingo, 7, em Brasília. As estimativas preliminares eram de uma queda de 1,8%. Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve recuo de 0,6%.
Os resultados provavelmente não interferirão na política do Banco do Japão de buscar novos aumentos nas taxas de juros, uma vez que a inflação tem sido persistente e a incerteza em torno das questões comerciais tem diminuído.
Os dados mostraram sinais mistos em componentes-chave da economia.
O investimento de capital caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, comparado com a estimativa inicial de um aumento de 1%. O consumo privado foi revisado para cima, para um aumento de 0,2%, em relação a um avanço de 0,1% na leitura preliminar. Fonte: Dow Jones Newswires*.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.