Conselheiro da Casa Branca prega observar dados para saber quantos cortes do Fed seriam o ideal

O Conselheiro Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que é preciso analisar indicadores econômicos para entender quantos cortes nos juros o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve realizar para alcançar nível "ideal", em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira. Segundo ele, é preciso continuar a flexibilização monetária.

Hassett, que é considerado como o favorito para assumir a chefia do Fed, hoje ocupada por Jerome Powell, destacou que a função do presidente do BC "é acompanhar dados". "Parece que Powell fez um bom trabalho em 'controlar a situação' e ele provavelmente concorda que é prudente cortar os juros", ponderou.

Para Hassett, o presidente americano, Donald Trump, tem uma "boa escolha garantida" para o novo presidente do Fed e destacou o trabalho de concorrentes, incluindo a vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, o diretor Christopher Waller e o ex-diretor Kevin Warsh. "Se eu for escolhido como presidente do Fed, terei prazer em ajudar", acrescentou.

O conselheiro ainda mencionou que choques de oferta positivos devem ajudar a economia e que a inteligência artificial (IA) permite que a economia opere com um ritmo "um pouco mais acelerado". Ele também afirmou que Trump fará pronunciamentos "positivos" sobre a economia esta semana, sem fornecer mais detalhes.

Em relação à política, Hassett disse que encontrará com o líder republicano do Senado dos EUA, John Thune, hoje para discutir sobre os subsídios para a Lei de Proteção e Cuidado Acessível (ACA) e que "há espaço para negociações" sobre o tema.

