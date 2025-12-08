China reforça parceria com Alemanha no setor automotivo e pede ajuda com caso Nexperia
A vice-ministra e representante adjunta do Comércio Internacional da China, Ling Ji, conversou nesta segunda-feira, 08, com o setor automobilístico alemão, reafirmando a integração de ambos os países no setor e na cadeia de suprimentos.
Segundo comunicado do Ministério do Comércio chinês, Ling Ji incentivou as montadoras europeias a continuarem investindo na China e a trabalharem com seus parceiros para promover o "desenvolvimento verde e inteligente" da indústria automotiva global. Ela também expressou esperança de que as associações de fabricantes de automóveis alemãs e europeias continuem a usar sua influência para encorajar a Comissão Europeia a resolver o caso dos subsídios relativos aos veículos elétricos o mais rápido possível.
Sobre o caso da Nexperia, a vice-ministra enfatizou que a causa principal do caos na cadeia de suprimentos global de semicondutores reside na Holanda. "A China sempre agiu com responsabilidade, implementando prontamente isenções de licenças de exportação para minimizar o impacto negativo na indústria automotiva", disse.
Segundo ela, as associações de fabricantes de automóveis da Alemanha e da Europa desempenham um papel positivo para ajudar a Nexperia a encontrar uma solução para estabilizar a cadeia de suprimentos o mais rápido possível.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente