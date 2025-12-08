Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara vota projeto do devedor contumaz nesta semana, diz líder do governo

Câmara vota projeto do devedor contumaz nesta semana, diz líder do governo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou na rede social X nesta segunda-feira, 08, que a votação do "PL do Devedor Contumaz" ocorrerá nesta semana. O projeto é de autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e endurece regras contra a sonegação de impostos.

"Nesta semana, a Câmara vota o PL do Devedor Contumaz - uma medida essencial para proteger as cadeias produtivas, combater a sonegação e garantir regras claras para todos", escreveu Guimarães.

O petista prosseguiu: "Estamos ao lado de quem gera emprego, paga seus tributos e contribui, de verdade, para o desenvolvimento do Brasil. Um país mais justo também se constrói com responsabilidade fiscal e compromisso com a lei. Vamos à votação!"

Apesar da postagem de Guimarães, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não divulgou a pauta desta semana e convocou uma reunião com o colégio de líderes para esta terça-feira, 9, às 10h. Motta é quem define as matérias que serão votadas.

Em parecer publicado na sexta-feira, 5, o relator da matéria, deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), manteve o texto aprovado no Senado e votou pela sua aprovação.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar