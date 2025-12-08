Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam sem direção em sessão de espera pelo Fed

Bolsas da Europa operam sem direção em sessão de espera pelo Fed

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara*

São Paulo, 08/12/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única nesta segunda-feira em um mercado travado pelas expectativas em torno da decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira. As ações da Magnum Ice Cream sobem após a empresa resultante da cisão da Unilever ser avaliada em US$ 9 bilhões.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,02%, aos 578,93 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,17%. Londres recuava 0,05% e Paris perdia 0,11%. O mercado de Milão subia 0,03% e Lisboa apontava queda de 0,12%. Madri tinha queda de 0,03%.

Um corte na taxa de juros pelo Fed já está totalmente precificado pelos investidores, e há um consenso crescente de que ele será emoldurado por uma mensagem em tom conservador, afirmou o BNY. Isso significa que um maior afrouxamento da política monetária dependerá de dados mais fracos ou de uma inflação menor de março e junho de 2026.

As ações Magnum Ice Cream subiam em Amsterdã após a companhia de sorvetes derivada da Unilever ser avalia em 7,93 bilhões de euros (US$ 9,24 bilhões). A Unilever ganhava 0,56% também em Amsterdã.

Em Paris, a L'Oreal cedia 1,4% após dobrar sua fatia na empresa de skincare suíça Galderma. A L'Oreal está comprando uma participação de um grupo de investidores, dobrando sua presença nos ativos para 20%.

A Repsol subia 0,61% em Madri. A companhia e a HitecVision anunciaram que irão fundir sua joint venture Neo Next Energy com a unidade de produção de petróleo e gás offshore da TotalEnergies no Reino Unido.

Além da cautela que antecede o Fed, comentários da dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel limitam o apetite ao risco das ações. Dado surpreendentemente forte da produção industrial alemã também nutre alta dos rendimentos projetados em títulos do país.

A Oxford Economics não acredita que o dado marque o início de uma tão esperada recuperação industrial, mas deixa o setor em uma posição favorável para contribuir com o crescimento no último trimestre de 2025, trazendo algum risco de alta para a projeção do PIB alemão.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar