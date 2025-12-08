Bolsas da Europa operam sem direção em sessão de espera pelo Fed

São Paulo, 08/12/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única nesta segunda-feira em um mercado travado pelas expectativas em torno da decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira. As ações da Magnum Ice Cream sobem após a empresa resultante da cisão da Unilever ser avaliada em US$ 9 bilhões.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,02%, aos 578,93 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,17%. Londres recuava 0,05% e Paris perdia 0,11%. O mercado de Milão subia 0,03% e Lisboa apontava queda de 0,12%. Madri tinha queda de 0,03%.

Um corte na taxa de juros pelo Fed já está totalmente precificado pelos investidores, e há um consenso crescente de que ele será emoldurado por uma mensagem em tom conservador, afirmou o BNY. Isso significa que um maior afrouxamento da política monetária dependerá de dados mais fracos ou de uma inflação menor de março e junho de 2026.

As ações Magnum Ice Cream subiam em Amsterdã após a companhia de sorvetes derivada da Unilever ser avalia em 7,93 bilhões de euros (US$ 9,24 bilhões). A Unilever ganhava 0,56% também em Amsterdã.

Em Paris, a L'Oreal cedia 1,4% após dobrar sua fatia na empresa de skincare suíça Galderma. A L'Oreal está comprando uma participação de um grupo de investidores, dobrando sua presença nos ativos para 20%.