Bolsas da Ásia fecham sem sinal único com China em alta após dados da balança comercial

São Paulo, 08/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem coesão. O mercado chinês avançou após a China ampliar seu superávit em novembro, o que deve ajudar a impulsionar o crescimento do país mesmo diante das dificuldades no setor imobiliário. Ações de empresas de defesa subiram em Tóquio após radar chinês mirar caças japoneses no domingo.

Índices referenciais do mercado amplo continental na China, o Xangai Composto subiu 0,5%, a 3.924.08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 1,2%, a 2.498,92 pontos. O superávit comercial da China ultrapassou US$ 1 trilhão nos 11 meses deste ano, com novos dados mostrando que as exportações se recuperaram no mês passado, apesar de uma queda mais acentuada nas remessas de bens para os EUA.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou o pregão em baixa de 1,2%, a 25.765,36 pontos, pressionado pela ICBC (-3,5%) e baixas de mais de 2% da CSPC Pharma e CKI Holdings. As ações da Baidu subiram 3,5% depois que a empresa anunciou estar considerando a possibilidade de separar sua unidade de chips de IA. Cerca de um terço dos eleitores registrados de Hong Kong elegeram um novo Parlamento de 90 integrantes no domingo.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,2%, aos 50.581,94 pontos. A Kawasaki Heavy Industries, fabricante de equipamentos pesados e de defesa, subiu 2,5% e a Mitsubishi Heavy Industries ganhou 3%.

Em Seul, o índice de referência Kospi subiu 1,3%, terminando aos 4.154,85 pontos. A Hanwha Aerospace avançou 4,7%.