Boeing conclui aquisição da Spirit e Airbus incorpora operações em 4 países

A Boeing e Airbus anunciaram nesta segunda-feira, 8, a conclusão de operações distintas envolvendo a Spirit AeroSystems. A empresa, uma das maiores fabricantes de estruturas aeronáuticas do mundo, foi adquirida integralmente pela Boeing, enquanto a Airbus comprou plantas e linhas de produção específicas. O movimento ocorre em meio a desafios enfrentados pela cadeia produtiva da aviação. Com a compra, a Boeing internaliza toda a produção da Spirit destinada aos seus programas, incluindo as fuselagens do 737 e estruturas principais dos modelos 767, 777 e 787, além das fuselagens usadas nas aeronaves militares P-8 e KC-46. A transação também leva para dentro da companhia seu maior fornecedor de peças de reposição, ampliando o portfólio global de serviços de manutenção, reparo e troca de componentes.

Partes das operações em Belfast (Irlanda do Norte) também passam ao controle da Boeing, que as administrará como subsidiária independente sob a marca Short Brothers, a Boeing Company. Outras unidades nos Estados Unidos, como Wichita (Kansas), Dallas (Texas) e Tulsa (Oklahoma), serão integradas diretamente, assim como o Aerospace Innovation Center em Prestwick (Escócia), somando cerca de 15 mil funcionários ao quadro da fabricante americana. "Este é um momento crucial na história da Boeing e para seu sucesso futuro, à medida que começamos a integrar as operações comerciais e de pós-venda da Spirit AeroSystems e a estabelecer a Spirit Defense", afirmou o presidente e diretor executivo da Boeing, Kelly Ortberg. Airbus

Já a Airbus passa a controlar seis operações da Spirit distribuídas por quatro países. Nos EUA, assume a planta de Kinston, dedicada a seções do A350. Na França, incorpora a unidade de Saint-Nazaire, também voltada à fuselagem do A350. Em Casablanca (Marrocos), fica com a fábrica que produz componentes do A321 e do A220. No Reino Unido, a empresa passa a operar as unidades de Belfast, responsável por asas e parte da fuselagem do A220, e de Prestwick, fabricante de componentes de asas do A320 e do A350. A Airbus também transferirá a produção dos pylons do A220 de Wichita (EUA) para Saint-Eloi, em Toulouse (França). Pelo acordo, a fabricante receberá uma compensação de US$ 439 milhões, "com os ajustes típicos do preço de compra e sujeita à revisão pós-fechamento de praxe", segundo nota da companhia. Além disso, a Airbus receberá valores adicionais para liquidar passivos previstos nos contratos de compra.