Balança: superávit na 1ª semana de dezembro é de US$ 1,923 bi, com US$ 59,762 bi no ano

No ano, de janeiro a dezembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 59,762 bilhões / Crédito: FCO FONTENELE

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,923 bilhão na primeira semana de dezembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,430 bilhões e importações de US$ 5,507 bilhões.