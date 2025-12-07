Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Qatar Airways nomeia novo CEO após saída de Al Meer

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Qatar Airways anunciou neste domingo, 7, a nomeação de Hamad Ali Al-Khater como diretor executivo do grupo, após a saída de Badr Mohammed Al-Meer.

Al-Khater atuava como diretor de operações, de acordo com o comunicado oficial da empresa. Ele também já ocupou cargos de liderança na QatarEnergy.

"O Grupo Qatar Airways expressa seu agradecimento ao Eng. Badr Mohammed Al-Meer por seus serviços. Ao darmos as boas-vindas ao Sr. Hamad Ali Al-Khater, esperamos dar continuidade ao trabalho, consolidando as bases sólidas e a ampla rede global da Qatar Airways, ancorada em nossa excepcional equipe no Qatar e em todo o mundo", disse o presidente do conselho de administração da Qatar Airways, Saad Sherida Al-Kaabi.

A companhia aérea do Qatar foi eleita a melhor do mundo na premiação World Airline Awards de 2025 da Skytrax, considerada o "Oscar da aviação". Essa é a nona vez que a empresa conquista o título nos 26 anos de história da premiação.

A Qatar Airways opera atualmente voos para mais de 170 destinos em todo o mundo, com conexões por meio do hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad, eleito o "Melhor Aeroporto do Oriente Médio" por 11 anos consecutivos, além de "Melhor Aeroporto do Mundo para Compras" pelo terceiro ano consecutivo, segundo votação da Skytrax.

A Qatar Airways também foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada no nível mais alto do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos de sistemas de gestão ambiental (como a ISO 14001), de acordo com o site oficial da empresa.

