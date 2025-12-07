Qatar Airways nomeia novo CEO após saída de Al Meer

Al-Khater atuava como diretor de operações, de acordo com o comunicado oficial da empresa. Ele também já ocupou cargos de liderança na QatarEnergy.

A Qatar Airways anunciou neste domingo, 7, a nomeação de Hamad Ali Al-Khater como diretor executivo do grupo, após a saída de Badr Mohammed Al-Meer.

"O Grupo Qatar Airways expressa seu agradecimento ao Eng. Badr Mohammed Al-Meer por seus serviços. Ao darmos as boas-vindas ao Sr. Hamad Ali Al-Khater, esperamos dar continuidade ao trabalho, consolidando as bases sólidas e a ampla rede global da Qatar Airways, ancorada em nossa excepcional equipe no Qatar e em todo o mundo", disse o presidente do conselho de administração da Qatar Airways, Saad Sherida Al-Kaabi.

A companhia aérea do Qatar foi eleita a melhor do mundo na premiação World Airline Awards de 2025 da Skytrax, considerada o "Oscar da aviação". Essa é a nona vez que a empresa conquista o título nos 26 anos de história da premiação.

A Qatar Airways opera atualmente voos para mais de 170 destinos em todo o mundo, com conexões por meio do hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad, eleito o "Melhor Aeroporto do Oriente Médio" por 11 anos consecutivos, além de "Melhor Aeroporto do Mundo para Compras" pelo terceiro ano consecutivo, segundo votação da Skytrax.

A Qatar Airways também foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada no nível mais alto do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos de sistemas de gestão ambiental (como a ISO 14001), de acordo com o site oficial da empresa.