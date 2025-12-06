BC: Pix bate recorde com 313,3 milhões de operações e R$ 179,9 bi movimentados na sexta-feira

O Banco Central (BC) informou que o número diário de transações feitas por meio do Pix - sistema de pagamentos contínuo e em tempo real da autoridade monetária - alcançou novo recorde nesta sexta-feira, 5. Com isso, foram registradas 313,3 milhões de transações em um dia, superando o recorde anterior, alcançado em 28 de setembro, quando foram registradas 297,4 milhões de transações.

O total de transações atingida no recorde de ontem corresponde ao volume financeiro de R$ 179,9 bilhões, também em patamar inédito. Em nota, o BC afirma que o resultado é uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional.