Suíça aprova tratativas para acordo comercial final com EUA e cita possíveis concessões extras

De acordo com o governo suíço, as tratativas buscarão "estabilizar as relações comerciais bilaterais" e melhorar o acesso ao mercado americano.

O governo suíço anunciou nesta sexta-feira, 5, que o Conselho Federal aprovou um rascunho de acordo de negociação para um acordo comercial com os EUA, passo que abre consultas junto às comissões parlamentares de Relações Exteriores. Segundo o comunicado, o objetivo central é "consolidar o alívio tarifário para bens suíços importados pelos EUA", obtido na declaração conjunta firmada em 14 de novembro.

Entre os temas a serem discutidos, o comunicado cita o comércio de bens - com possíveis concessões adicionais desde que "compatíveis com a política agrícola suíça"; redução de barreiras não tarifárias; e comércio digital, no qual a Suíça afirma que continuará "a se abster de cobrar direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas" e não introduzirá um imposto sobre serviços digitais.

O governo destaca ainda cooperação em segurança econômica, investimentos e cadeias de valor, reiterando que "a soberania e a neutralidade da Suíça permanecem intactas". O comunicado menciona que empresas suíças planejam investir pelo menos US$ 200 bilhões nos EUA nos próximos cinco anos, enfatizando que se trata de iniciativas privadas.

O texto recorda que, graças ao entendimento preliminar, em vez de uma tarifa adicional de 39%, será aplicado um teto tarifário de 15% sobre produtos suíços. A declaração também prevê que os dois países iniciem rapidamente negociações para um acordo comercial juridicamente vinculante.