PIB final da zona do euro cresce 0,3% no 3º trimestre ante 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dado final divulgado nesta sexta-feira, 5, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). A variação ficou acima da leitura preliminar, que apontou alta de 0,2% no comparativo entre os trimestres, e também superou a previsão de analistas consultados pela Factset (0,2%).

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,4% entre julho e setembro. Neste caso, o resultado confirmou a leitura prévia e o consenso da FactSet.

