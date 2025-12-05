Ouro fecha estável após PCE reforçar expectativa de corte pelo Fed na próxima semana

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou estável, a US$ 4.243,0 por onça-troy. Já a prata para março disparou 2,71%, a US$ 59,053 por onça-troy. Na semana, o ouro recuou 0,27%, enquanto a prata avançou 3,30%.

O ouro fechou estável nesta sexta-feira, 05, com avanços nas apostas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima semana, após a leitura do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subir ligeiramente acima do esperado. O impasse nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia segue no foco dos investidores.

Os metais preciosos acompanharam os dados de inflação PCE - medida preferida do Fed - e sentimento do consumidor dos EUA deixarem inalteradas as expectativas de flexibilização monetária do BC americano.

Segundo o Commerzbank, o foco nos mercados de metais preciosos está na reunião do Fed na próxima semana, considerando que o corte de juros de 25 pontos-base (pb) é "uma certeza". O banco alemão menciona que a perspectiva para a taxa de juros é de interesse ainda maior para o metal dourado, já que, caso os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) sinalizem mais cortes nos juros em comparação a setembro, isso poderá impulsionar ainda mais o preço do ouro.

Em relatório, a equipe de Pesquisa de Economia e Mercados Globais do banco UOB projeta que o ouro provavelmente manterá a forte tendência de alta em 2026. "A justificativa para o ouro como um porto seguro para diversificar o portfólio permanece sólida", escreve, ao ressaltar o forte acúmulo de estoques da commodity nas principais bolsas globais.

*Com informações da Dow Jones Newswires.