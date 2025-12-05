Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha estável após PCE reforçar expectativa de corte pelo Fed na próxima semana

O ouro fechou estável nesta sexta-feira, 05, com avanços nas apostas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima semana, após a leitura do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subir ligeiramente acima do esperado. O impasse nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia segue no foco dos investidores.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou estável, a US$ 4.243,0 por onça-troy. Já a prata para março disparou 2,71%, a US$ 59,053 por onça-troy. Na semana, o ouro recuou 0,27%, enquanto a prata avançou 3,30%.

Os metais preciosos acompanharam os dados de inflação PCE - medida preferida do Fed - e sentimento do consumidor dos EUA deixarem inalteradas as expectativas de flexibilização monetária do BC americano.

Segundo o Commerzbank, o foco nos mercados de metais preciosos está na reunião do Fed na próxima semana, considerando que o corte de juros de 25 pontos-base (pb) é "uma certeza". O banco alemão menciona que a perspectiva para a taxa de juros é de interesse ainda maior para o metal dourado, já que, caso os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) sinalizem mais cortes nos juros em comparação a setembro, isso poderá impulsionar ainda mais o preço do ouro.

Em relatório, a equipe de Pesquisa de Economia e Mercados Globais do banco UOB projeta que o ouro provavelmente manterá a forte tendência de alta em 2026. "A justificativa para o ouro como um porto seguro para diversificar o portfólio permanece sólida", escreve, ao ressaltar o forte acúmulo de estoques da commodity nas principais bolsas globais.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

