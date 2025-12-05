Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moore Threads, a potencial 'Nvidia da China', faz forte estreia em Xangai após IPO de US$ 1 bi

Autor Agência Estado
Os investidores correram para adquirir ações da fabricante chinesa de chips de inteligência artificial Moore Threads em sua estreia em Xangai, apostando que o esforço de Pequim para encerrar a dependência de tecnologia estrangeira poderia ajudar a criar uma Nvidia nacional. A Moore Threads, fundada em 2020 por um ex-executivo da Nvidia, quadruplicou seu valor no primeiro dia de negociação na sexta-feira, após levantar mais de US$ 1 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Os investidores têm despejado bilhões no setor tecnológico chinês desde que a empresa emergente chinesa DeepSeek lançou um modelo de linguagem de grande porte no início deste ano para rivalizar com o ChatGPT da OpenAI, a uma fração do custo.

Desde então, o setor de IA da China tem ganhado força, com titãs da tecnologia como Alibaba e Tencent competindo para lançar modelos de IA cada vez mais avançados.

Pequim está determinada a manter o ímpeto enquanto enfrenta os EUA pela dominância tecnológica, tornando a autonomia em setores estratégicos um princípio central de seu plano econômico de cinco anos. Uma peça importante desse quebra-cabeça é fechar a lacuna nos chips avançados que as empresas precisam para IA.

Analistas dizem que os chips fabricados na China estão atrás de seus equivalentes estrangeiros em aspectos críticos, mas o clamor dos formuladores de políticas e o entusiasmo dos investidores por tudo relacionado à IA oferecem um forte incentivo para as empresas continuarem inovando.

"A era da IA está expandindo rapidamente a demanda por GPUs, criando uma janela acelerada de oportunidade", disse a Sinolink Securities em uma nota de pesquisa recente.

A Moore Threads, que projeta unidades de processamento gráfico para treinamento de IA, é a primeira das chamadas "Quatro Pequenos Dragões do GPU Doméstico" a abrir capital. O apelido refere-se ao grupo de startups vistas como promissoras, muitas das quais são unicórnios.

Para isso, a empresa usou um caminho recentemente reaberto para startups de indústrias tecnológicas e fez sua listagem na Science and Technology Innovation Board de Xangai, semelhante à Nasdaq, ou STAR Board.

A receita da Moore Threads mais que triplicou em 2024, mas a empresa continuou registrando prejuízos. A companhia planeja usar os recursos do IPO para financiar novas pesquisas e desenvolvimento de chips de IA e reforçar o capital de giro.

A intensa demanda pela oferta sugere que o pipeline de IPOs pode ser igualmente robusto. A parte destinada ao varejo teve uma subscrição de 2.750 vezes ao volume ofertado para esse perfil de investidor, conforme mostrou um documento.

A empresa de chips sediada em Xangai, MetaX, também entrou com pedido de IPO, buscando arrecadar US$ 551,5 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

