'Eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo', disse investidor preso a uma de suas vítimas

Vídeos que circulam nas redes revelam a estratégia do 'assessor de investimentos' Frederico Goz Biagi para convencer suas vítimas a aplicarem recursos em aplicações no mercado financeiro ante promessa de 'altos rendimentos'. Na conversa com uma mulher, ele derramou meiguice e palavras ternas. 'Eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo (...) Me sinta aí com você.' A reportagem do Estadão busca contato com a defesa. O espaço está aberto.

Biagi foi preso nesta quinta-feira, 4, na Operação Stop Loss, da Polícia Federal, sob suspeita de causar prejuízo estimado em R$ 11 milhões a clientes de seu plano de enriquecimento fácil. A operação incluiu buscas em endereços de Ribeirão Preto, interior paulista, São Paulo e Rio. Ele foi detido em Poços de Caldas, Minas. "Minha linda, tudo que eu estou fazendo aqui, eu tô pensando em você. Eu tô com muita saudade de você. Mas você tá aqui comigo", declamou à mulher que não aparece no vídeo. Ela teria sido namorada dele. Segundo a PF, Biagi captava recursos de terceiros prometendo retorno expressivo por meio de aplicações em operações financeiras. Ele usava o dinheiro em benefício próprio, realizando operações day trade (compra e venda de ações no mesmo dia) que resultaram na perda dos valores investidos pelos clientes, destaca o inquérito. Para os investigadores, Frederico Goz Biagi 'se valeu da posição de assessor financeiro para desviar recursos sem o conhecimento dos investidores'.

A PF informou que os aportes, inicialmente feitos em nome pessoal do investigado, passaram posteriormente a ser movimentados por uma empresa criada com as próprias vítimas, 'momento em que os desvios se intensificaram'. Biagi 'se valeu da posição de assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa, para desviar recursos sem o conhecimento dos demais investidores', sustenta a investigação. O inquérito da Operação Stop Loss apurou, ainda, que informações falsas teriam sido apresentadas pelo investigado às vítimas para simular rendimentos, posteriormente utilizadas por elas em declarações tributárias.

A PF informou que ele atraía pessoas de bom poder econômico de Ribeirão Preto. Os investigadores estão convencidos de que as vítimas são pessoas honestas que caíram na trama de Biagi. Ainda por cima, declaravam ao Imposto de Renda rendimentos que, na prática, não ganharam, confiantes em demonstrativos bancários que ele produzia. As condutas atribuídas a Frederico Biagi podem configurar diversos crimes previstos na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro. A PF informou que as investigações vão prosseguir 'para identificar outros possíveis envolvidos e todas as vítimas do esquema'. O vídeo exibe um homem afetuoso. 'Eu to te sentindo aqui junto de mim. Um beijo. Um beijo linda'