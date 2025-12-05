Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entidade de Defesa do consumidor critica recuo do BC na regulação do Pix Parcelado

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) criticou a decisão do Banco Central de retardar a regulamentação do Pix Parcelado. Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, 4, a autoridade monetária informou a participantes do mercado que a regulação, antes prevista para novembro, agora não tem prazo determinado.

Em comunicado, o Idec afirmou que o BC desistiu de criar regras comuns e optou por deixar o tema sob responsabilidade de cada instituição financeira.

Para a entidade, essa postura gera um ambiente de "desordem regulatória", que pode favorecer abusos, confundir consumidores e agravar o endividamento no País.

Segundo o Idec, o BC proibiu o uso da marca "Pix Parcelado", mas permitiu variações como "parcelas no Pix" ou "crédito no Pix".

O instituto, porém, avalia que a mudança mantém consumidores expostos a produtos de crédito sem padrões mínimos de transparência ou previsibilidade sobre juros.

