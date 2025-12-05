Encomendas à indústria da Alemanha sobem 1,5% em outubro ante setembro

As encomendas à indústria da Alemanha tiveram expansão de 1,5% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,5% no período.

Apenas as encomendas domésticas saltaram 9,9% em outubro ante o mês anterior, mas as encomendas externas sofreram contração de 4%.