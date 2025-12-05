Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encomendas à indústria da Alemanha sobem 1,5% em outubro ante setembro

Tipo Notícia

As encomendas à indústria da Alemanha tiveram expansão de 1,5% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,5% no período.

Apenas as encomendas domésticas saltaram 9,9% em outubro ante o mês anterior, mas as encomendas externas sofreram contração de 4%.

Na comparação anual, as encomendas totais caíram 0,7% em outubro.

Os dados de encomendas de setembro foram revisados, passando a mostrar acréscimo mensal de 2% e queda anual de 3,4%.

