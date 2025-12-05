Dólar cai nos primeiros negócios da manhã por aposta em corte de juros nos EUA

Com a agenda interna vazia, os investidores aguardam, nos EUA, o índice de preços de gastos com consumo pessoal, o PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mesmo atrasado pelo shutdown, que será divulgado às 12h. O dado poderá reforçar a expectativa de flexibilização monetária pelo Federal Reserve.

O dólar operava na primeira hora da manhã desta sexta-feira, 5, em leve baixa no mercado à vista e ampliava perdas de 0,91% acumuladas nas últimas três sessões, pressionado pela expectativa de novo corte de 25 pontos-base dos juros nos Estados Unidos na próxima semana, o que também fortalece outras divisas emergentes, além do real. Na abertura dos negócios, a moeda norte-americana apresentou queda de 0,19%, a R$ 5,3005.

No Brasil, o índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,48% em outubro, após recuo de 0,24% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) trouxe variação positiva de 0,01% em novembro, após queda de 0,03% em outubro, e ficou abaixo do piso do intervalo das projeções, que iam de 0,09% a 0,49%.

O Ministério de Minas e Energia propôs cortar 33% do orçamento do Programa Luz Para Todos em 2026, reduzindo-o para R$ 2,63 bilhões. A proposta fica em consulta pública até 22 de dezembro.

No exterior, a China divulgou hoje dois comunicados oficiais que reforçam o estreitamento da cooperação com a França nos campos de energia nuclear, agricultura e alimentos, divulgados durante a visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia seguirá fornecendo petróleo à Índia sem interrupções, apesar das sanções dos EUA.