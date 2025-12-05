Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar cai nos primeiros negócios da manhã por aposta em corte de juros nos EUA

Dólar cai nos primeiros negócios da manhã por aposta em corte de juros nos EUA

Autor Agência Estado
O dólar operava na primeira hora da manhã desta sexta-feira, 5, em leve baixa no mercado à vista e ampliava perdas de 0,91% acumuladas nas últimas três sessões, pressionado pela expectativa de novo corte de 25 pontos-base dos juros nos Estados Unidos na próxima semana, o que também fortalece outras divisas emergentes, além do real. Na abertura dos negócios, a moeda norte-americana apresentou queda de 0,19%, a R$ 5,3005.

Com a agenda interna vazia, os investidores aguardam, nos EUA, o índice de preços de gastos com consumo pessoal, o PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mesmo atrasado pelo shutdown, que será divulgado às 12h. O dado poderá reforçar a expectativa de flexibilização monetária pelo Federal Reserve.

No Brasil, o índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,48% em outubro, após recuo de 0,24% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) trouxe variação positiva de 0,01% em novembro, após queda de 0,03% em outubro, e ficou abaixo do piso do intervalo das projeções, que iam de 0,09% a 0,49%.

O Ministério de Minas e Energia propôs cortar 33% do orçamento do Programa Luz Para Todos em 2026, reduzindo-o para R$ 2,63 bilhões. A proposta fica em consulta pública até 22 de dezembro.

No exterior, a China divulgou hoje dois comunicados oficiais que reforçam o estreitamento da cooperação com a França nos campos de energia nuclear, agricultura e alimentos, divulgados durante a visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia seguirá fornecendo petróleo à Índia sem interrupções, apesar das sanções dos EUA.

