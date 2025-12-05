Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concordamos em continuar trabalhando nas questões comerciais com EUA e Canadá, diz Sheinbaum

Autor Agência Estado
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta sexta-feira, 05, que teve uma "excelente reunião" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e que os países concordaram em continuar trabalhando juntos em questões comerciais.

"Conversamos sobre a grande oportunidade que a Copa do Mundo da FIFA de 2026 representa para os três países e sobre o bom relacionamento que temos", escreveu Sheinbaum na rede X.

Esse foi o primeiro encontro presencial entre ela e Trump.

