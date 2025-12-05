Cloudflare investiga falhas que derrubaram Zoom, LinkedIn e outros sites

A empresa de infraestrutura de internet Cloudflare anunciou nesta sexta-feira, 5, que estava investigando uma interrupção que ocorreu pela manhã, derrubando vários sites globais, incluindo LinkedIn, Zoom e outros. Este foi o segundo incidente desse tipo a afetar a empresa em menos de três semanas.

A Cloudflare disse que o problema foi resolvido e que estava "investigando questões com o Painel da Cloudflare e APIs relacionadas".