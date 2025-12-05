Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cloudflare investiga falhas que derrubaram Zoom, LinkedIn e outros sites

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A empresa de infraestrutura de internet Cloudflare anunciou nesta sexta-feira, 5, que estava investigando uma interrupção que ocorreu pela manhã, derrubando vários sites globais, incluindo LinkedIn, Zoom e outros. Este foi o segundo incidente desse tipo a afetar a empresa em menos de três semanas.

A Cloudflare disse que o problema foi resolvido e que estava "investigando questões com o Painel da Cloudflare e APIs relacionadas".

Usuários na plataforma de mídia social X também relataram problemas ao acessar o site e a falha brevemente interrompeu voos no aeroporto de Edimburgo, na Escócia.

Em novembro, uma interrupção da Cloudflare afetou usuários desde o ChatGPT até o sistema de trânsito de Nova Jersey. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

