China e EUA reafirmam relações bilaterais e acordo de cooperação em videoconferência

O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o representante comercial americano, Jamieson Greer, realizaram uma videoconferência nesta sexta-feira, 05.

Ambos os lados concordaram em promover o desenvolvimento estável das relações comerciais e econômicas bilaterais, "ampliar a lista de cooperação e reduzir a lista de problemas", segundo a agência de notícias Xinhua.