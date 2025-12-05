Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carga do SIN deve fechar dezembro em 83.890 MW médios, alta anual de 4,8%

Carga do SIN deve fechar dezembro em 83.890 MW médios, alta anual de 4,8%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

ONS: Carga do SIN deve fechar dezembro em 83.890 MW médios, alta anual de 4,8% -

A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve terminar dezembro 83.890 em megawatts-médios (MWméd), alta de 2,0% em relação à projeção do Programa Mensal da Operação (PMO) da semana passada. Na comparação com o mesmo mês de 2024, a alta é de 4,8%.

No Sudeste/Centro-Oeste, a carga do SIN deve ficar em 46.465 MWméd, alta de 1,9% em relação à estimativa anterior, e 2,8% acima do registrado em dezembro de 2024.

Para o subsistema Sul, a projeção é de 14.637 MWméd, montante 3,8% maior do que o estimado no PMO divulgado na semana passada, e 9,4% acima do observado um ano antes.

No Nordeste a carga deve chegar a 14.043 MWméd ao final de dezembro, alta de 0,9% ante o PMO anterior, e 3,4% acima da reportado há um ano.

Já no Norte, a carga deve fechar em 8.744 MWméd, alta de 1,3% frente ao estimado na semana passada, e 11,3% maior do que o registrado um ano antes.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar