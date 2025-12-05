Carga do SIN deve fechar dezembro em 83.890 MW médios, alta anual de 4,8%

A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve terminar dezembro 83.890 em megawatts-médios (MWméd), alta de 2,0% em relação à projeção do Programa Mensal da Operação (PMO) da semana passada. Na comparação com o mesmo mês de 2024, a alta é de 4,8%.

No Sudeste/Centro-Oeste, a carga do SIN deve ficar em 46.465 MWméd, alta de 1,9% em relação à estimativa anterior, e 2,8% acima do registrado em dezembro de 2024.

Para o subsistema Sul, a projeção é de 14.637 MWméd, montante 3,8% maior do que o estimado no PMO divulgado na semana passada, e 9,4% acima do observado um ano antes.

No Nordeste a carga deve chegar a 14.043 MWméd ao final de dezembro, alta de 0,9% ante o PMO anterior, e 3,4% acima da reportado há um ano.

Já no Norte, a carga deve fechar em 8.744 MWméd, alta de 1,3% frente ao estimado na semana passada, e 11,3% maior do que o registrado um ano antes.