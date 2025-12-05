Bolsas de NY fecham em alta, de olho em expectativa por corte do Fed e acordo Netflix-Warner

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta sexta-feira, 5, em alta, com a expectativa por cortes nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reforçada por dados de inflação, renda, gastos e sentimento do consumidor dos EUA. As possíveis repercussões do acordo de aquisição da Warner Bros pela Netflix também esteve em destaque. O Dow Jones fechou em alta de 0,22%, aos 47.954,99 pontos, com ganhos de 0,50% na semana. O S&P 500 avançou 0,19%, aos 6.870,40 pontos, mas caiu 0,31% semanalmente. O Nasdaq subiu 0,31%, aos 23.578,13 pontos, registrando os maiores ganhos da semana, em 0,91%.

Wall Street chegou a ganhar força com a publicação dos indicadores americanos, alcançando máximas intraday, mas logo voltou a operar sem ímpeto. Apesar dos dados reforçarem expectativas de corte pelo Fed na próxima semana, restam incertezas sobre passos futuros do BC americano, apontam analistas. No fronte corporativo, a Netflix confirmou a aquisição da Warner Bros. Discovery, em um acordo avaliado em US$ 72 bilhões. As ações da gigante do streaming caíram 2,89%, enquanto a Warner avançou 6,28%. A Paramount e a Comcast, que também brigavam pela compra, tiveram desempenhos distintos - a primeira, derretendo 9,78%, enquanto a segunda ganhou 0,40%. O negócio inclui os estúdios de cinema e TV da Warner Bros., além da HBO e o streaming HBO Max. Com isso, temores de que a fusão reduza o número de filmes lançados em cinemas provocou a queda em papéis da Cinemark (-7,93%), IMAX (-1,49%) e AMC (-2,79%). O setor de tecnologia teve bom desempenho com impulso asiático, em meio a estreia astronômica da Moore Threads, apelidada de "Nvidia da China", na Bolsa de Xangai. Ações da Intel (+2,25%), a Salesforce (+5,30%) e a Meta (+1,80%) estiveram dentre os principais avanços. Na contramão, a Nvidia perdeu 0,53%, enquanto a Apple recuou 0,68%.