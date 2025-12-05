Bolsas da Europa fecham sem direção única, com dados econômicos e BCs no radar

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 5, com investidores ponderando dados econômicos e falas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana. Se descolando de outras praças europeias, Frankfurt sustentou alta mais robusta e fechou com elevação de quase 1%. O índice DAX subiu 0,66%, a 24.038,71 pontos, acumulando alta de 1,14% na semana.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,45%, a 9.667,01 pontos, com perdas de 0,28% na semana. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,09% no dia e ganhou 0,19% na semana, chegando aos 8.114,74 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,20%, a 43.432,77 pontos, com alta de 0,49% na semana. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,35%, a 16.688,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,49%, a 8.198,25 pontos, mas na semana ainda teve avanço de 0,93%. As cotações são preliminares.