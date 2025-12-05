Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham sem sinal único em dia de estreia retumbante da potencial Nvidia chinesa

Por Patricia Lara

São Paulo, 05/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam com sinais divergentes nesta sexta-feira em que os holofotes ficaram direcionados para a estreia da Moore Threads, uma startup chinesa que é considerada a potencial "Nvidia da China". Tóquio recuou em uma correção dos ganhos recentes.

O apetite por tecnologia de ponta segue intacto após a Moore Threads disparar 425%, afirmou a analista Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote. Fundada por um ex-executivo da Nvidia, a Moore Threads conta com apoio governamental e, a julgar pelo IPO, também com muito entusiasmo dos investidores, disse a analista sênior. As ações foram listadas na Science and Technology Innovation Board de Xangai, semelhante à Nasdaq, ou STAR Board.

Índices referenciais do mercado amplo continental na China, o Xangai Composto subiu 0,7%, a 3.902,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 1,2%, a 2.468,88 pontos. Em Hong Kong, índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,6%, a 26.085,08 pontos.

Em contraste com a Moore Threads, duas empresas registram queda no primeiro dia de negociação de suas ações em Hong Kong, que abrigou um boom de ofertas ao longo deste ano. A Guangzhou Xiao Noodles Catering Management, que opera uma rede popular especializada em noodles, caiu 29% após captar 685,4 dólar de Hong Kong (US$ 88,1 milhões) em IPO. A Guangdong Tianyu Semiconductor captou US$ 223,6 milhões em seu IPO. Mas as ações da fabricante wafers epitaxiais de carboneto de silício cederam 30%.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 1,1%, aos 50.491,87 pontos, devolvendo ganhos recentes em meio às expectativas sobre a possibilidade de alta da taxa de juros pelo Banco do Japão.

Em Seul, o índice de referência Kospi tomou um rumo diferente e subiu 1,8%, terminando aos 4.100,05 pontos.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,7%, a 27.980,89 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,19% em Sydney, a 8.634,60 pontos.

Contato: [email protected]

