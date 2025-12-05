Bolsas da Ásia fecham sem sinal único em dia de estreia retumbante da potencial Nvidia chinesa

São Paulo, 05/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam com sinais divergentes nesta sexta-feira em que os holofotes ficaram direcionados para a estreia da Moore Threads, uma startup chinesa que é considerada a potencial "Nvidia da China". Tóquio recuou em uma correção dos ganhos recentes.

O apetite por tecnologia de ponta segue intacto após a Moore Threads disparar 425%, afirmou a analista Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote. Fundada por um ex-executivo da Nvidia, a Moore Threads conta com apoio governamental e, a julgar pelo IPO, também com muito entusiasmo dos investidores, disse a analista sênior. As ações foram listadas na Science and Technology Innovation Board de Xangai, semelhante à Nasdaq, ou STAR Board.

Índices referenciais do mercado amplo continental na China, o Xangai Composto subiu 0,7%, a 3.902,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 1,2%, a 2.468,88 pontos. Em Hong Kong, índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,6%, a 26.085,08 pontos.

Em contraste com a Moore Threads, duas empresas registram queda no primeiro dia de negociação de suas ações em Hong Kong, que abrigou um boom de ofertas ao longo deste ano. A Guangzhou Xiao Noodles Catering Management, que opera uma rede popular especializada em noodles, caiu 29% após captar 685,4 dólar de Hong Kong (US$ 88,1 milhões) em IPO. A Guangdong Tianyu Semiconductor captou US$ 223,6 milhões em seu IPO. Mas as ações da fabricante wafers epitaxiais de carboneto de silício cederam 30%.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 1,1%, aos 50.491,87 pontos, devolvendo ganhos recentes em meio às expectativas sobre a possibilidade de alta da taxa de juros pelo Banco do Japão.