BCE/Villeroy sobre mais cortes de juros: não devemos excluir nenhuma ação

O Banco Central Europeu (BCE) deve manter suas opções abertas nas próximas reuniões e não excluir a possibilidade de novos cortes de juros, disse o governador do Banco da França e dirigente do BCE, François Villeroy de Galhau, nesta sexta-feira, 05. Falando a economistas, Villeroy afirmou que os participantes dos mercados financeiros estão sob a impressão de que 2% é a taxa de juros "terminal" do BCE, e que os custos de empréstimos não serão reduzidos ainda mais.

"O nome do jogo para nossas futuras reuniões continua sendo a total opcionalidade", pontuou. "A única cifra fixa é nossa meta de inflação de 2%; não é nenhuma taxa de juros terminal, e não excluímos nenhuma ação política". O BCE reduziu juros pela última vez em junho e a manteve inalterada em três reuniões subsequentes, com a presidente do BC europeu, Christine Lagarde, declarando que a política está em um "bom lugar". "Após nossas reuniões de junho e julho, os mercados tiveram a percepção errada de que o BCE havia necessariamente alcançado a taxa terminal", enfatizou Villeroy. (*Fonte: Dow Jones Newswires).