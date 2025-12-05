Argentina anuncia volta a mercado internacional de dívida com emissão de novo título em dólares

A Secretaria de Finanças da Argentina anunciou um leilão de um novo título do Tesouro Nacional em dólares, com taxa de juros de 6,50% e vencimento em 30 de novembro de 2029 (Bonar 2029N). As propostas serão recebidas em 10 de dezembro e liquidadas no dia 12, em operações exclusivamente em dólares. O instrumento pagará juros semestrais, com regras distintas para investidores especializados e não especializados. O ministro da Economia, Luis Caputo, declarou, em entrevista ao canal A24, que o país está "voltando ao mercado de dívida" após anos de restrição.

Segundo ele, o objetivo é refinanciar vencimentos sem utilizar reservas, por meio de um título tradicional de quatro anos. Caputo afirmou que essa estratégia permitirá recompor os dólares do Banco Central da Argentina (BCRA), ao contrário do que ocorria até agora. "Como a Argentina não tem crédito, tivemos que usar os dólares comprados para pagar dívida", disse. O ministro estimou que o governo adquiriu cerca de US$ 30 bilhões, mas grande parte foi destinada a compromissos imediatos. Caputo argumentou que a emissão ajudará a cobrir parte dos vencimentos previstos para janeiro de 2026, "sem baixar as reservas".