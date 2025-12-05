Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS

A partir de amanhã (6), ela receberá também os pedidos dos moradores de Itirapina.

As duas cidades do estado de São Paulo foram afetadas por fortes tempestades em novembro. O benefício estará disponível até os dias 4 e 5 de março de 2026.

Segundo a assessoria da Caixa, é necessário possuir saldo na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e não ter realizado saque pelo mesmo motivo num período inferior a 12 meses.

Dinheiro

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta. A solicitação pode ser feita pelo Aplicativo FGTS.