Relator da LDO propõe vedar aumento de gasto tributário e criação de despesas obrigatórias

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, Gervásio Maia (PSB-PB), propôs nesta quinta-feira, 4, a inclusão, em seu relatório, de um dispositivo que veda a ampliação, prorrogação ou extensão do gasto tributário em 2026, assim como a criação de novas despesas obrigatórias e de quaisquer espécies de fundos para financiamento de políticas públicas.

Os detalhes constam de um segundo adendo de plenário apresentado ao relatório aprovado na Comissão Mista de Orçamento nesta terça, 3.