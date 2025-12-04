PIB tem contribuição positiva do setor externo, diz IBGE; exportações superam importações
O avanço de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre ante o segundo trimestre de 2025 teve contribuição positiva do setor externo, assim como da demanda interna. Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais divulgados nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
"O PIB tem contribuição positiva do setor externo, com as exportações superando as importações", disse Cláudia Dionísio, gerente de Contas Nacionais no IBGE.
A pesquisadora lembra que a contribuição positiva da demanda doméstica ocorreu, porém arrefeceu em relação aos trimestre anteriores. Já a contribuição da demanda externa melhorou. "Até porque no trimestre anterior a demanda externa estava com contribuição negativa, agora está positiva", explicou.
Na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,1%; o consumo do governo subiu 1,3%; as exportações avançaram 3,3%; e as importações tiveram elevação de 0,3%.