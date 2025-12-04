PIB tem contribuição positiva do setor externo, diz IBGE; exportações superam importações

O avanço de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre ante o segundo trimestre de 2025 teve contribuição positiva do setor externo, assim como da demanda interna. Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais divulgados nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O PIB tem contribuição positiva do setor externo, com as exportações superando as importações", disse Cláudia Dionísio, gerente de Contas Nacionais no IBGE.