Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a revisão da jornada semanal de trabalho no Brasil, afirmando que os avanços tecnológicos tornam obsoleto o modelo atual, de seis por um.

"O que avançou tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho?", questionou durante discurso na 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o Conselhão.