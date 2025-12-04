Motta: corte de benefícios fiscais é uma 'pauta positiva' que deve ser enfrentada

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o corte de benefícios fiscais é uma "pauta positiva" e que deve ser enfrentada. "O Brasil, ao longo desses últimos anos ,acabou concedendo benefícios fiscais de maneira demasiada e isso tem afetado diretamente a responsabilidade fiscal do país", afirmou nesta quinta-feira, 4, durante o evento Fórum Jota - Segurança Jurídica, em Brasília.

Ele disse que sempre defendeu o corte dos benefícios, "não por ser uma medida importante para o Orçamento do ano que vem, mas muito mais porque o Brasil tem convivido com uma realidade quase que insuportável na concessão do gasto tributário aceito de benefícios".