Moraes vota por interpretação constitucional em ação sobre poder de voto na Axia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor da procedência parcial da ação da Advocacia-Geral da União (AGU) contra a limitação do poder de voto da União a 10% na Axia (ex-Eletrobras), nos termos do acordo que amplia as cadeiras da União em conselhos da empresa. Embora tenha entendido que a Corte não pode analisar juridicamente o acordo apresentado, o ministro votou para dar interpretação conforme à Constituição às normas questionadas. Ele não se manifestou sobre os demais pontos do acordo por considerar que essa análise extrapola a competência do Supremo.

"Isso preserva a constitucionalidade da norma, e preserva de forma mais eficaz a governança da União do que o próprio pedido inicial", apontou Moraes. Isso porque o pedido da ação era para que as ações compradas antes da privatização não se submetessem ao teto de 10% para o poder de voto. "A prerrogativa de indicar mais membros para o conselho é para sempre", observou o ministro, ao passo que a alteração pedida inicialmente pela União teria efeitos limitados no tempo.