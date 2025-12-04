Leroy Merlin troca de comando no País; pela primeira vez, brasileiro assumirá cargo

A Leroy Merlin trocará de comando no País a partir de 1º de janeiro, com Ricardo Dinelli assumindo a posição de diretor-geral no lugar do espanhol Ignacio Sánchez. Dinelli, na Leroy Merlin há quase 13 anos, é o primeiro brasileiro a ocupar o cargo. Ele começou como trainee na empresa, em 2011, e após uma passagem pela Embraer, retornou à Leroy Merlin em 2013, na qual trilhou carreira ascendente. No posto desde 2020, Sánchez assumirá o comando da Leroy Merlin Itália. Sob sua gestão, a subsidiária brasileira abriu novas unidades (Santos, Salvador, Jundiaí, Joinville, Jardim Botânico e Bauru), fortaleceu o formato Express e reforçou a presença em diferentes canais de vendas e entregas.

Nos últimos anos, a área de pessoal também foi reforçada, com novos modelos de remuneração, revisão de salários e apoio social. A empresa também implantou o programa For All, que transforma os empregados em acionistas. "Formamos, com intenção, uma nova geração de líderes de alto nível, uma vez que possibilitamos mais de 75% das promoções internas, talentos reconhecidos globalmente e incontáveis histórias de vida transformadas", diz Sánchez. De acordo com a empresa, a sucessão foi planejada e "assegura a continuidade estratégica e o compromisso da Leroy Merlin com o desenvolvimento de talentos internos e a valorização de uma liderança profundamente conectada ao mercado local". Dinelli é formado em administração de empresas e tem MBA em Gestão Comercial e MBA em Estratégia e Gestão de Varejo. Na Leroy, ele passou por diferentes áreas e ocupou cargos de gerente comercial, diretor de loja, diretor de produto e diretor regional.