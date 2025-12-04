Guindos, do BCE, reitera que UE precisa remover barreiras para apoiar economia

"Europa está significativamente atrás dos EUA em tecnologias de nuvem e inteligência artificial", frisou, ao discursar durante a premiação do Cínco Dias Business Awards. "A guerra na Ucrânia também reduziu a produtividade europeia em comparação aos EUA".

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, reiterou nesta quinta-feira, 4, que a União Europeia (UE) precisa remover barreiras para apoiar o crescimento da economia, removendo obstáculos para a competitividade e para difusão de novas tecnologias. Segundo ele, o processo de inovação do bloco ocorre em ritmo muito mais lento do que nos Estados Unidos, prejudicando empresas europeias.

Guindos observou que o modelo da economia global está mudando e levando ao desaparecimento rápido das dinâmicas de globalização, dando lugar para um cenário fragmentação econômica. Em especial, as mudanças nas políticas comerciais dos EUA afetaram negativamente diversos países, acelerando esse processo, ponderou ele.

O vice-presidente do BCE defendeu que, para aprimorar a competitividade, o bloco deve estabelecer um mercado único de capitais, além de aumentar a autonomia e a independência europeia em relação aos EUA. "Investir em defesa é uma forma de fazer isso", apontou, acrescentando que outro desafio será lidar com a pressão deflacionária da China.

Com base no cenário atual, Guindos projeta que o crescimento econômico da zona do euro deve continuar moderado nos próximos anos e que levará algum tempo para que a Europa retome o seu ritmo potencial de expansão.