Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,67%
Pontos: 164.455,61
Máxima de +1,73% : 164.551 pontos
Mínima estável: 161.759 pontos
Volume: R$ 31,14 bilhões
Variação em 2025: 36,72%
Variação no mês: 3,38%
Dow Jones: -0,07%
Pontos: 47.850,94
Nasdaq: +0,22%
Pontos: 23.505,14
Ibovespa Futuro: +1,68%
Pontos: 165.385
Máxima (pontos): 165.490
Mínima (pontos): 162.660
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 43,26
Variação: +2,46%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,52
Variação: +0,65%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,27
Variação: +1,42%
Ambev ON
Preço: R$ 13,95
Variação: -1,41%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,38
Variação: +0,56%
Vale PNA
Preço: R$ 71,92
Variação: +1,74%
Vale ON
Preço: R$ 71,92
Variação: +1,74%
Itausa PN
Preço: R$ 12,91
Variação: +2,79%
Global 40
Cotação: 711,908 centavos de dólar
Variação: -0,31%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3099
Venda: R$ 5,3104
Variação: -0,05%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,40
Venda: R$ 5,50
Variação: -0,85%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2946
Venda: R$ 5,2952
Variação: -0,31%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3800
Venda: R$ 5,4760
Variação: -0,83%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3410
Variação: estável
- Euro
Compra: US$ 1,1645 (às 18h23)
Venda: US$ 1,1646 (às 18h23)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1860
Venda: R$ 6,1870
Variação: -0,24%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3900
Venda: R$ 6,4470
Variação: -0,92%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.243,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,25%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente